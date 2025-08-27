صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو میرٹ پر انصاف کی فراہمی پہلی ترجیح ،محمد افضل

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد افضل نے کہا ہے کہ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کو پولیس تک براہِ راست رسائی اور میرٹ پر فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے ۔

ڈی پی او دفتر میں روزانہ کی بنیاد پر کمپلینٹس سیل میں کھلی کچہری منعقد کی جا رہی ہے جس میں شہری اپنی شکایات پیش کرتے ہیں۔ اس دوران محمد افضل نے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو بذریعہ ٹیلیفون فوری کارروائی کی ہدایات جاری کیں۔انہوں نے کہا کہ پولیس افسروں کو چاہیے کہ وہ عوامی مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دیں اور تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے میرٹ پر شکایات کا فوری ازالہ کریں، کھلی کچہریاں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے اور انفرادی و اجتماعی مسائل کے بروقت حل کے لیے جاری ہیں، میرے دفتر کے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلے ہیں، شہری بلا جھجک اپنے مسائل بیان کریں تاکہ ان کا فوری اور منصفانہ حل نکالا جا سکے ۔

 

