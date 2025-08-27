یو سی دانڑیں میں نئے ٹرانسفارمر سے بجلی کی فراہمی بہتر
مونڈا (نامہ نگار) یونین کونسل دانڑیں کے موضع بیٹ قائم شاہ کی بستی اعجاز لغاری میں نوابزادہ افتخار احمد خان، ایم این اے ، کے خصوصی فنڈ سے بڑا ٹرانسفارمر نصب کر دیا گیا۔
منصوبے کی نگرانی میاں نوید اصغر مکول اور مرزا ثاقب نے کی۔ پرانے اوورلوڈ ٹرانسفارمر کی جگہ زیادہ کیپسٹی والا ٹرانسفارمر لگانے سے علاقے میں کم وولٹیج اور بار بار ٹرپنگ کے مسائل ختم ہوگئے ہیں، جس سے مقامی آبادی کو بجلی کی فراہمی میں بہتری آئی ہے ۔ اس موقع پر مقامی رہنماؤں اور شہریوں نے نوابزادہ افتخار اور میاں نوید اصغر کی کوششوں کو سراہا اور کامیابی کی دعائیں کیں۔