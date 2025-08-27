پولیس کی بروقت کارروائی، گمشدہ 3 سالہ بچہ ایک گھنٹے میں مل گیا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پولیس کی فوری کارروائی سے گمشدہ تین سالہ بچہ والدین کو صرف ایک گھنٹے میں مل گیا۔ ارشمان نامی بچہ والد کے ساتھ دکان پر گیا جہاں اچانک بچھڑ گیا۔
اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کیں۔ ایک فوٹیج میں بچہ اکیلا جبکہ دوسری میں ایک نامعلوم شخص کے ساتھ دکھائی دیا۔ پولیس نے جدید طرز تفتیش اور فوری کوششوں کے بعد مشکوک شخص کی شناخت کی اور بچے کو ایک مدرسے سے بحفاظت برآمد کر کے والدین کے حوالے کر دیا۔ بچے کے والد نے پولیس کے بروقت اقدام پر شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک دعائیں دیں۔ ڈی پی او مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو نقد انعام اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا۔