میاں چنوں میں استقبال ربیع الاوّل کا مشعل بردار جلوس

  • ملتان
میاں چنوں میں استقبال ربیع الاوّل کا مشعل بردار جلوس

میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) تحریک منہاج القرآن میاں چنوں کے زیر اہتمام بسلسلہ استقبال ربیع الاول سالانہ مشعل بردار جلوس نکالا گیا۔ جلوس کا آغاز مرکزی جامع مسجد نشتر روڈ پر مفتی رفیق احمد شاہ جمالی صوبائی امیر جماعت اہلسنت کی خصوصی دعا سے ہوا۔

جلوس کی قیادت مفتی رفیق احمد شاہ جمالی، حاجی تاج رفیق مغل‘صاحبزادہ قاسم سیالوی ودیگر نے کی۔ مشعل بردار جلوس میں تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران و کارکنان سمیت عام شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ تحریک لبیک کے عہدیداران نے بھی خصوصی شرکت کی۔

