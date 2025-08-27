صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال پبلک سکول اینڈ یونیورسٹی کالج میں شجرکاری مہم

  • ملتان
خانیوال پبلک سکول اینڈ یونیورسٹی کالج میں شجرکاری مہم

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سرسبز و شاداب پنجاب مہم کے تحت خانیوال پبلک سکول اینڈ یونیورسٹی کالج میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی شوگر ملز کے تعاون سے پودے لگائے گئے ۔

ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات انجینئر سرفراز انجم نے پرنسپل حافظ محمد راشد سعید رانا اور اسسٹنٹ منیجر ایڈمن سرمد خان کے ہمراہ شجرکاری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سینئر ہیڈ مسٹریس مسرت طارق گیلانی، ایگزیکٹو گرلز ونگ رضیہ عامر راؤ، بوائز ونگ ایگزیکٹو محمد اقبال، انچارج پریپ سکول شازیہ احمد کھگہ، رجسٹرار مس نسیم کوثر، انچارج آئٹزم سنٹر ڈاکٹر فرزانہ کوثر سمیت اساتذہ اور طلبہ بھی شریک ہوئے ۔اس دوران فیکلٹی ممبران اور طلبہ و طالبات نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ پودے لگائے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات نے کہا کہ اس مہم کا مقصد نہ صرف موجودہ ماحول کو بہتر بنانا ہے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک صاف اور صحت مند مستقبل کو یقینی بنانا ہے ۔پرنسپل حافظ محمد راشد سعید رانا نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی ہدایات پر جے کے شوگر مل کے تعاون سے ادارے میں 500پودے لگائے گئے ہیں تاکہ طلبہ میں ماحول دوست رویوں کو فروغ دیا جا سکے ۔اسسٹنٹ منیجر ایڈمن سرمد خان نے کہا کہ لگائے گئے پودوں کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔

 

