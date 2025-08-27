بہن کو چھیڑنے پر فائرنگ کے مقدمہ نے نیا رخ اختیار کر لیا
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)بہن کو چھیڑنے پر فائرنگ کے مقدمہ نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ مقدمہ میں نامزد ملزم عصمت اللہ نے اپنے اور خاندان پر لگے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مخالفین نے خود اس پر حملہ کیا۔
پریس کانفرنس سے خطاب میں عصمت اللہ نے کہا کہ وہ سنار کا کام کرتا ہے جبکہ انصار نامی شخص کئی روز سے سوشل میڈیا پر نازیبا گالیاں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ 18اگست کو بصیرہ کے قریب انصار اور اس کے ساتھی منظور احمد، یعقوب اور لطیف نے چھریوں اور بوتلوں سے اس پر حملہ کیاجس سے اس کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ شدید زخمی ہوگیا، جھگڑے کے دوران انصار بھی زخمی ہوا۔عصمت اللہ کے مطابق مخالف فریق نے واقعہ کے بعد خود کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے یہ کہانی گھڑی کہ بہن کو چھیڑنے سے منع کرنے پر حملہ کیا گیا۔ اس کے باوجود پولیس نے صرف اس کے ، بھائی اور والد کے خلاف مقدمہ درج کرکے والد عبدالستار کو گرفتار کرلیا جبکہ انصار اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔اس نے مزید بتایا کہ انصار علاقے کا بدنام زمانہ شخص ہے جس کے خلاف مئی2024میں بھی مقدمہ درج ہوچکا ہے ۔ عصمت اللہ نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے ڈی پی او مظفرگڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر حملہ کرنے والے ملزموں کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے ۔