خانیوال میں ناقص اجزاسے تیارمٹھائی و پکوان کی فروخت
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) شہر اور گردونواح میں ناقص اجزاء سے تیار مضر صحت مٹھائی، سموسے ، پکوڑے اور جعلی مشروبات کی فروخت کھلے عام جاری ہے ، جس کے استعمال سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق خانیوال اور مضافاتی علاقوں میں قائم بیکریوں، ہوٹلوں اور دکانوں پر غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء بلا خوف و خطر تیار اور فروخت کی جا رہی ہیں۔ یہ اشیاء ناقص و غیر معیاری گھی، مصالحہ جات اور کیمیکلز سے تیار کی جاتی ہیں، جنہیں شہری روزانہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ناقص کھانے پینے کی اشیاء کے باعث ہیضہ، معدے کی بیماریاں اور دیگر مسائل عام ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ اتھارٹی کا کوئی مؤثر نظام نظر نہیں آ رہا، جس سے دکاندار اور بیکری مالکان کھلے عام قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔سماجی، فلاحی، مذہبی اور عوامی تنظیموں نے ڈپٹی کمشنر اور فوڈ اتھارٹی انسپکٹر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو مضر صحت اشیاء سے محفوظ رکھا جا سکے ۔