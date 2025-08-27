صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واپڈا یونین ورکرز کی کامیابی پر مبارکباد

  • ملتان
واپڈا یونین ورکرز کی کامیابی پر مبارکباد

میلسی (نامہ نگار) آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین (سی بی اے ) کے ایس ڈی او امتحان میں کامیاب خرم شہزاد، غلام محمد ڈوگر، طاہر امین اور محمد اکرام کو۔۔۔

 ڈویژنل چیئرمین حفیظ اللہ خان سعیدی، آر ای بوسن روڈ شیخ مختیار و دیگر نے پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔تفصیلات کے مطابق خرم شہزاد اور دیگر نے کہا کہ یونین کے تمام کام ایس او پیز کے مطابق کرائیں گے ، یونین کو اس کا جائز مقام دلائیں گے اور تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ۔ اس موقع پر نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا بھی اظہار کیا گیا۔

 

