بوریوالا میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے دوسالہ بچی جاں بحق
بورے والا (نمائندہ دنیا) حبیب کالونی میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے دو سالہ بچی بنت فاطمہ جاں بحق ہو گئی۔متوفیہ کی والد محمد یونس نے بتایا کہ بچی گلی میں جا رہی تھی کہ اچانک کار کے نیچے آ گئی۔
والد نے فوری طور پر تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کو اطلاع دی۔پولیس نے کار سوار احمد اسحاق، سکنہ حبیب کالونی، کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔شہریوں نے والدین کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ حادثے کی وجہ سے علاقے میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے باعث خطرات بڑھ گئے ہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ تیز رفتار گاڑیوں پر کنٹرول اور سڑکوں پر حفاظتی اقدامات فوری کیے جائیں تاکہ بچوں اور شہریوں کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو۔