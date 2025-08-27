صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیت گینگز کے 5ملزم گرفتار‘لاکھوں کا مسروقہ سامان برآمد

ڈکیت گینگز کے 5ملزم گرفتار'لاکھوں کا مسروقہ سامان برآمد

وہاڑی (خبرنگار) تھانہ گڑھا موڑ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تین مختلف گینگز کے پانچ کارندے گرفتار کر لیے ۔

 پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں عمران عرف مانی، ساجد عرف سجاد، حماد، عتیق اور ندیم شامل ہیں جو بوریوالا اور گردونواح میں نقب زنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے ۔ ملزموں کے قبضہ سے بارہ لاکھ روپے مالیتی ڈکیتی شدہ سامان، تین موٹر سائیکل، دو چائنہ موٹر سائیکل، نقدی اور دیگر سامان برآمد ہوا جبکہ دو پسٹل بھی قبضے میں لے لیے گئے ۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلی جنس کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔

 

