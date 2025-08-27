صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں ڈکیتی و چوری کی نو وارداتیں‘ لاکھوں کا نقصان

  • ملتان
وہاڑی میں ڈکیتی و چوری کی نو وارداتیں‘ لاکھوں کا نقصان

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ضلع بھر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا، ایک ہی روز میں 2ڈکیتیاں اور 7چوریاں ہوئیں، شہری لاکھوں روپے کی نقدی، زیورات اور مویشیوں سے محروم ہوگئے ۔

 پولیس گشت کا نظام مفلوج جبکہ شہری سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بوریوالا کے تھانہ صدر کی حدود میں دو ڈاکو محمد وسیم اور دیگر تین افراد سے موبائل فون اور 24ہزار روپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔ اسی تھانہ کی حدود میں چور محمد تنویر کے گھر سے 50ہزار روپے نقد اور ایک تولہ زیور چرا لے گئے ۔ سجاد احمد کے گھر سے چوروں نے 75 ہزار روپے ، 1000درہم اور طلائی انگوٹھی اڑا لی۔ طاہر حسین کا چار لاکھ روپے مالیتی بھینسا بھی چوری ہوگیا۔تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں دو ڈاکو محمد سفیان سے موبائل فون اور 32 ہزار روپے چھین کر فرار ہوگئے جبکہ غلام عباس کے گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی چرا لی گئی۔ تھانہ گگو کی حدود میں محمد بابر کے 31 گارڈر مالیتی دو لاکھ 24 ہزار روپے ، تھانہ فتح شاہ میں محمد آصف کے دو بکرے مالیتی ایک لاکھ روپے اور محمد اشرف کی دکان سے موٹر اور دیگر بجلی کا سامان بھی چوری کرلیا گیا۔پولیس نے تمام واقعات پر تحقیقات شروع کردی ہیں تاہم تاحال کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔

 

