منشیات فروش گرفتار‘1کلو سے زائد ہیروئن برآمد
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) لودھراں پولیس کی منشیات کے خلاف مہم جاری ہے ۔ صدر پولیس کہروڑپکا نے خفیہ اطلاع پر موضع واہند سرمانی میں چھاپہ مار کر بدنام زمانہ منشیات فروش دلاور عرف گندی کو گرفتار کر لیا۔
ایس ایچ او عامر گجر کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1060گرام ہیروئن برآمد ہوئی جس پر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن (ر) علی بن طارق نے کہا کہ پولیس عوام کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اور کسی بھی منشیات فروش کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ عوامی تعاون سے منشیات کے خاتمے کی مہم کامیاب ہوگی۔