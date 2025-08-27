صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار‘1کلو سے زائد ہیروئن برآمد

  • ملتان
منشیات فروش گرفتار‘1کلو سے زائد ہیروئن برآمد

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) لودھراں پولیس کی منشیات کے خلاف مہم جاری ہے ۔ صدر پولیس کہروڑپکا نے خفیہ اطلاع پر موضع واہند سرمانی میں چھاپہ مار کر بدنام زمانہ منشیات فروش دلاور عرف گندی کو گرفتار کر لیا۔

 ایس ایچ او عامر گجر کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1060گرام ہیروئن برآمد ہوئی جس پر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن (ر) علی بن طارق نے کہا کہ پولیس عوام کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اور کسی بھی منشیات فروش کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ عوامی تعاون سے منشیات کے خاتمے کی مہم کامیاب ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری،شہری کولوٹ کرمرغابنا دیا،بدترین تشدد

ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30اکتوبر کو ہو گا

جماعت اسلامی کا اتوارکو حقوق کراچی مارچ کا اعلان

تیزرفتار ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کوکچل دیا

پولیس چیف کی سرچ آپریشنز مزید موثر بنانے کی ہدایت

صوبائی محتسب کی زیرصدارت مشیران کااجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر