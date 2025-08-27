دھی رانی پروگرام ،مستحق جوڑوں کی سکروٹنی مکمل کرنیکی ہدایت
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت پنجاب دھی رانی پروگرام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عمر نے کمیٹی کو آن لائن موصول ہونے والی درخواستوں پر بریفنگ دی۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ پروگرام کے تحت 172درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے 92 درخواستوں کی ویری فکیشن مکمل کر لی ہے ۔ مجموعی طور پر 133 درخواستوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے ۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھی رانی پروگرام ایک بہترین فلاحی منصوبہ ہے ، اس کے تحت مستحق جوڑوں کو دو لاکھ روپے مالیت کے تحائف فراہم کیے جائیں گے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ فہرستوں کی سکروٹنی مکمل دیانتداری اور شفافیت سے کی جائے تاکہ صرف حق دار جوڑے ہی اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ اجلاس میں اے ڈی سی جنرل غلام مصطفیٰ، اسسٹنٹ کمشنر خانیوال رویت کمار، لوکل گورنمنٹ کے افسروں اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں اور میاں چنوں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ۔