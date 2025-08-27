وہاڑی ملتان روڈ پر چوکوں کی ری ڈیزائننگ کا فیصلہ
وہاڑی (خبرنگار)ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت وہاڑی ملتان روڈ پر چوکوں کی ری ڈیزائننگ سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں خانیوال چوک، گڑھا موڑ، ٹبہ سلطان پور اور چوک میتلا کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
نیسپاک ماہرین نے اجلاس میں مختلف ڈیزائن پیش کیے اور بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ چوکوں کی ری ڈیزائننگ سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی، حادثات میں کمی آئے گی اور شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔انہوں نے مزید بتایا کہ وی چوک سے خانیوال چوک تک سڑک کو ماڈل روڈ بنایا جائے گا جبکہ پروٹیکٹڈ یوٹرن بھی تعمیر کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو جدید سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو بہتر ٹریفک سسٹم کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔اجلاس میں اے ڈی سی جنرل غلام مرتضیٰ، اے ڈی سی فنانس مظفر خان، اے سی وہاڑی احسن ممتاز، سی او بلدیہ راؤ نعیم خالد، ایکسین ہائی وے عمیر لطیف، سی او ضلع کونسل ناصر نعمان شاہ، ڈی ڈی پی آر میاں نعیم عاصم اور ٹریفک انسپکٹر مبشر حسن سمیت دیگر افسر شریک ہوئے جبکہ نیسپاک ماہرین ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ۔