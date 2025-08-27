صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

  • ملتان
وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

وہاڑی (خبر نگار‘نمائندہ خصوصی)یکم ربیع الاول شریف کا مبارک چاند نظر آتے ہی شہر میں ریلیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ مرکزی سنی علماء کونسل وہاڑی کے زیر اہتمام بڑی ریلی نکالی گئی۔۔۔

 جس کی قیادت صدر مفتی محمد حیات قادری اور سابق صوبائی خطیب محکمہ اوقاف علامہ قاضی محمد وہاج قادری نے کی۔ریلی جامعہ البغداد سے شروع ہوکر پیپلز کالونی، کارخانہ روڈ اور گول منڈی سے ہوتی ہوئی میونسپل کمیٹی کے سامنے دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ راستوں پر شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں جبکہ عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے درود و سلام پیش کیا۔ریلی میں دیگر سنی تنظیموں کے علاوہ مختلف میلاد کمیٹیوں کے عہدیداران اور علماء کرام نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ ماہ ربیع الاوّل میں گھروں پر چراغاں اور جشن ولادت باسعادت بھرپور عقیدت سے منانا چاہیے ۔

 

