کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پولیو مہم کی کامیابی کے لئے عملی اقدامات کئے جا رہے ہیں۔
اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے روٹین ویکسی نیشن اور پولیو ویکسین سے متعلق تربیتی سیشن شروع کر دیئے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس لودھی کالونی کا دورہ کیا، تربیتی کیمپ کا معائنہ کیا اور فیلڈ سٹاف سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کے فیلڈ سٹاف کو عالمی معیار کے مطابق موثر تربیت دی جا رہی ہے جبکہ ڈبلیو ایچ او سمیت عالمی اداروں کی تکنیکی معاونت بھی حاصل ہے ۔ بہتر کارکردگی کے لئے فیلڈ سٹاف کی استعداد کار بڑھائی جا رہی ہے اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے ورکرز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ دریائے ستلج کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے ۔ جلالپور پیر والہ کے دریائی علاقوں میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیئے گئے ہیں۔ دریائی بیٹ کے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ کسی جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے جلالپور پیر والہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ کیا جہاں ایم پی اے لعل محمد جوئیہ اور اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار خان بھی موجود تھے ۔انہوں نے بتایا کہ لشکر پور، موضع جمبوں اور موضع گج موڑ کے علاقوں میں پانی کی سطح بلند ہے ، جس کے نتیجے میں ابتدائی نقصانات کی اطلاعات ملی ہیں۔ تاہم ضلعی انتظامیہ فوری اقدامات کر رہی ہے اور فلڈ کیمپس میں ادویات، ویکسین اور دیگر سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔