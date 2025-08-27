صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

  • ملتان
بورے والا (سٹی رپورٹر) وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی ہدایت پر انسپکشن ٹیم نے گورنمنٹ پرائمری سکول 519 ای بی تحصیل بورے والا کا اچانک دورہ کیا۔

 ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن ڈائریکٹوریٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن ملتان ڈویژن مسرت جبین نے کی۔انسپکشن ٹیم نے سکول کا ریکارڈ چیک کیا اور ہیڈ ماسٹر مرزا اعجاز احمد کی کارکردگی کو سراہا۔ مسرت جبین نے کہا کہ سکول کی این ایس بی فائلز بن موسی اینڈ کو کی نگرانی میں بہترین انداز میں تیار کی گئی ہیں۔ ٹیکس معاملات درست اور پیپرا رولز کے مطابق نمٹائے گئے ہیں، جو خوش آئند ہے ۔انہوں نے سکول کی عمارت، تازہ رنگ و روغن، کمروں کی تعمیر، سرسبز ماحول اور کمیونٹی تعاون کو ضلع بھر میں نمایاں اقدامات قرار دیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر نے ڈپٹی ڈی ای او، اے ای او، ہیڈ ماسٹر اور تمام سٹاف کو اچھی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کیلئے باضابطہ تعریفی لیٹرز کی سفارش کی جائے گی۔

 

