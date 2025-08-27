صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

  • ملتان
ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

لودھراں (سٹی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے سرگرم ہیں۔

 انہوں نے دریائے ستلج بیٹ کے علاقہ کوٹ کوڑا جھنڈا موضع ڈیرہ لالہ کا دورہ کیا اور سیلابی پانی کو روکنے کیلئے بنائے جانیوالے بند کا معائنہ کیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ، اسسٹنٹ کمشنر کہڑور پکا اصغر اقبال لغاری اور متعلقہ افسران بھی ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے حفاظتی انتظامات، ریسکیو آپریشنز اور واٹر ڈسچارج کی ڈیلی رپورٹ شیئر کرنے کے احکامات دیئے ۔ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے کہا کہ پانی کا فلو قابل کنٹرول ہے‘ تاہم 5سے 7دنوں میں مزید پانی آنے کی توقع ہے ۔ متاثرہ علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔ ضلع اور تحصیلوں میں ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور تمام سرکاری وسائل عوام کی خدمت میں استعمال کئے جائینگے ۔ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ہائی سکول قادرپور چمنہ میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور فراہم کردہ سہولیات کا معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ موضع شاہ ابو طاہر میں ریسکیو سرگرمیوں کی بریفنگ اور دریائے ستلج کے فلو کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے گفتگو کر کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں سٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنائی جارہی : محسن نقوی : واٹر ہاروسٹنگ تالاب کا معائنہ

نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت

موٹرویز بیرئیر فری، ای ٹیگ نظام بہتر بنائیں:وزیر مواصلات

میڈیا ورکشاپ، انسانی سمگلنگ سے متعلق اصلاحات کی آگاہی

اسلام آباد:جے 7ایمپوریئم میں امتیاز میگا سٹور کھولنے کیلئے معاہدہ پر دستخط

مشیر چیئرمین سینیٹ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات، انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر