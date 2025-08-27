ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ
لودھراں (سٹی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے سرگرم ہیں۔
انہوں نے دریائے ستلج بیٹ کے علاقہ کوٹ کوڑا جھنڈا موضع ڈیرہ لالہ کا دورہ کیا اور سیلابی پانی کو روکنے کیلئے بنائے جانیوالے بند کا معائنہ کیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ، اسسٹنٹ کمشنر کہڑور پکا اصغر اقبال لغاری اور متعلقہ افسران بھی ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے حفاظتی انتظامات، ریسکیو آپریشنز اور واٹر ڈسچارج کی ڈیلی رپورٹ شیئر کرنے کے احکامات دیئے ۔ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے کہا کہ پانی کا فلو قابل کنٹرول ہے‘ تاہم 5سے 7دنوں میں مزید پانی آنے کی توقع ہے ۔ متاثرہ علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔ ضلع اور تحصیلوں میں ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور تمام سرکاری وسائل عوام کی خدمت میں استعمال کئے جائینگے ۔ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ہائی سکول قادرپور چمنہ میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور فراہم کردہ سہولیات کا معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ موضع شاہ ابو طاہر میں ریسکیو سرگرمیوں کی بریفنگ اور دریائے ستلج کے فلو کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے گفتگو کر کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔