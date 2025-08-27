فرد ملکیت کے حصول کا نیا سسٹم متعارف
ملتان (لیڈی رپورٹر)عوام کو فرد کے حصول میں سہولت فراہم کرنے اور بوجھ کم کرنے کے لئے حکومت پنجاب نے ایک اور اہم قدم اٹھا لیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے ضلع اور تحصیل سطح پر فرنچائزنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس سلسلے میں رضا ہال ملتان میں تقریب منعقد ہوئی جس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ابوبکر نے کہا کہ نئے سسٹم سے عوام کو فوری فرد مل سکے گی اور کئی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے ۔ تاہم اگر کوئی اراضی معاون جعلی فرد یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ڈائریکٹر پی ایل آر اے رانا شعیب نے کہا کہ اراضی معاون بننے کے لئے کم از کم میٹرک تعلیم ضروری ہے ، یہ سسٹم پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کے لئے بہترین موقع ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر کوئی فیس نہیں لی جا رہی، بعدازاں دو لاکھ روپے فیس رکھی جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پی ایل آر اے سفیان تھہیم نے شرکاء کو آن لائن اندراج کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ فرنچائزنگ کے تحت سائلین سے فرد کی ارجنٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی اور آنے والے چند ماہ میں رجسٹریوں کے اندراج کا اختیار بھی اراضی معاونین کو دے دیا جائے گا۔مقررین نے کہا کہ یہ اقدام کرپشن کے خاتمے اور عوام کو سہولت فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔