صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرد ملکیت کے حصول کا نیا سسٹم متعارف

  • ملتان
فرد ملکیت کے حصول کا نیا سسٹم متعارف

ملتان (لیڈی رپورٹر)عوام کو فرد کے حصول میں سہولت فراہم کرنے اور بوجھ کم کرنے کے لئے حکومت پنجاب نے ایک اور اہم قدم اٹھا لیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے ضلع اور تحصیل سطح پر فرنچائزنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔

 اس سلسلے میں رضا ہال ملتان میں تقریب منعقد ہوئی جس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ابوبکر نے کہا کہ نئے سسٹم سے عوام کو فوری فرد مل سکے گی اور کئی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے ۔ تاہم اگر کوئی اراضی معاون جعلی فرد یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ڈائریکٹر پی ایل آر اے رانا شعیب نے کہا کہ اراضی معاون بننے کے لئے کم از کم میٹرک تعلیم ضروری ہے ، یہ سسٹم پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کے لئے بہترین موقع ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر کوئی فیس نہیں لی جا رہی، بعدازاں دو لاکھ روپے فیس رکھی جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پی ایل آر اے سفیان تھہیم نے شرکاء کو آن لائن اندراج کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ فرنچائزنگ کے تحت سائلین سے فرد کی ارجنٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی اور آنے والے چند ماہ میں رجسٹریوں کے اندراج کا اختیار بھی اراضی معاونین کو دے دیا جائے گا۔مقررین نے کہا کہ یہ اقدام کرپشن کے خاتمے اور عوام کو سہولت فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنروں کو اپنی نگرانی میں مدارس کی رجسٹریشن مکمل کرنے کا حکم

10کلو آٹے کا تھیلا مزید 40روپے مہنگا:قیمت830روپے تک جا پہنچی

عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :عمران نذیر

میانوالی کے عوام کا پیا ر ہمیشہ دل میں رہے گا، خالد جاوید گورائیہ

کمشنر کا زیر تعمیر ایگری مال کا دورہ ،کام کا تفصیلی جائزہ لیا

150طلبا کا آئی ایس پی آر کے ساتھ تربیتی پروگرام مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر