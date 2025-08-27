نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب
ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال میں مریضوں اور عملے کی بہتر نگرانی کے لئے جدید کیمروں پر مبنی مانیٹرنگ سسٹم فعال کر دیا گیا ہے ۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق مجموعی طور پر پانچ سو سی سی ٹی وی کیمرے مختلف مقامات پر نصب کئے گئے ہیں۔۔۔
جن کی براہِ راست نگرانی کے لئے مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے ۔چیف سکیورٹی انچارج ارشاد احمد نے بتایا کہ کنٹرول روم میں بڑی سکرین کے ذریعے پانچ سو کیمروں کا ڈیٹا دیکھا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ مانیٹرنگ کے نتیجے میں ادویات کی چوری کا ایک واقعہ بھی پکڑا گیا جس پر فوری کارروائی کی گئی۔انہوں نے کہا کہ او پی ڈی، ایمرجنسی اور وارڈز کے داخلی و خارجی راستوں سمیت اہم مقامات پر جدید کیمرے نصب ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال پر بروقت قابو پایا جا سکے ۔ انتظامیہ کے مطابق اس نظام سے نہ صرف مریضوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی بلکہ ہسپتال میں داخل ہونے اور باہر جانے والے افراد پر بھی مکمل نظر رکھی جا سکے گی۔مزید بتایا گیا کہ مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی کارکردگی پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ عوام کو بہتر علاج اور معیاری طبی سہولتیں مہیا کی جا سکیں۔دوسری جانب کیمروں کی تنصیب کے بعد ڈاکٹرز ،پیرا میڈیکل سٹاف انتہائی الرٹ ہوگیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اقدام سے مثبت نتائج سامنے آئینگے۔