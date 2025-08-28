ڈویژنل ماحولیاتی کمیٹی، 160 زیر التواء کیسز نمٹا ددیئے
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈویژنل ماحولیاتی کمیٹی نے کئی برسوں سے زیر التواء تمام کیسز نمٹا کر کارروائی مکمل کر لی ہے ۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں ماحولیاتی تحفظ، شفاف فیصلوں اور۔۔۔
بروقت کارروائی کے لئے بڑے اقدامات کئے گئے ۔ اجلاس میں اے سی جی جاوید خان، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات اور ماہرین ماحولیات نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران 160 زیر التواء کیسز پیش کئے گئے جن میں سے 91 کیسز کو مکمل کوائف کی بنیاد پر منظور کر لیا گیا جبکہ 79 کیسز نامکمل کوائف یا خلاف ورزیوں کی وجہ سے مسترد کر دیئے گئے ۔ کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ یہ کیسز برسوں سے عوام کے لئے مشکلات کا باعث بنے ہوئے تھے ، تاہم شفاف اور دباؤ سے پاک کارروائی کے ذریعے انہیں نمٹا دیا گیا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ کرپشن کے خاتمے کے لئے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے اور تمام فیصلے میرٹ اور قانونی تقاضوں کے مطابق کئے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگست تک تمام زیر التواء کیسز پر سماعت اور فیصلے مکمل کر لئے گئے ہیں اور اب کمیٹی میں کوئی بھی کیس باقی نہیں رہا۔کمشنر نے مزید بتایا کہ شہریوں کی سہولت کے لئے ماحولیاتی کمیٹی کے اجلاس اب ہر ماہ باقاعدگی سے منعقد ہوں گے تاکہ نئے کیسز پر بروقت فیصلے کئے جا سکیں۔