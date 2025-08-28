صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژنل ماحولیاتی کمیٹی، 160 زیر التواء کیسز نمٹا ددیئے

  • ملتان
ڈویژنل ماحولیاتی کمیٹی، 160 زیر التواء کیسز نمٹا ددیئے

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈویژنل ماحولیاتی کمیٹی نے کئی برسوں سے زیر التواء تمام کیسز نمٹا کر کارروائی مکمل کر لی ہے ۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں ماحولیاتی تحفظ، شفاف فیصلوں اور۔۔۔

 بروقت کارروائی کے لئے بڑے اقدامات کئے گئے ۔ اجلاس میں اے سی جی جاوید خان، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات اور ماہرین ماحولیات نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران 160 زیر التواء کیسز پیش کئے گئے جن میں سے 91 کیسز کو مکمل کوائف کی بنیاد پر منظور کر لیا گیا جبکہ 79 کیسز نامکمل کوائف یا خلاف ورزیوں کی وجہ سے مسترد کر دیئے گئے ۔ کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ یہ کیسز برسوں سے عوام کے لئے مشکلات کا باعث بنے ہوئے تھے ، تاہم شفاف اور دباؤ سے پاک کارروائی کے ذریعے انہیں نمٹا دیا گیا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ کرپشن کے خاتمے کے لئے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے اور تمام فیصلے میرٹ اور قانونی تقاضوں کے مطابق کئے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگست تک تمام زیر التواء کیسز پر سماعت اور فیصلے مکمل کر لئے گئے ہیں اور اب کمیٹی میں کوئی بھی کیس باقی نہیں رہا۔کمشنر نے مزید بتایا کہ شہریوں کی سہولت کے لئے ماحولیاتی کمیٹی کے اجلاس اب ہر ماہ باقاعدگی سے منعقد ہوں گے تاکہ نئے کیسز پر بروقت فیصلے کئے جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دنیا کی نشاندہی پر ایکشن ، سٹریٹ لائٹس کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا میں ’’انسدادِ گداگری آگاہی نمائش‘‘ کا انعقاد

آر پی او کی کھلی کچہری ،ریجن بھر سے شہریوں کی شرکت

میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے عملے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کا مائنز ریسکیو اسٹیشن مکڑوال کا دور ہ

چائنا فیلوشپ پروگرام پر پہلے بریفنگ سیشن کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن