اغوا کے واقعات،لڑکی سمیت 2افراد غائب ،تلاش شروع

  • ملتان
اغوا کے واقعات،لڑکی سمیت 2افراد غائب ،تلاش شروع

ملتان(کرائم رپورٹر)پولیس نے اغوا کے مختلف واقعات کے الزام میں نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔شاہ شمس پولیس کو رشیدہ بی بی نے بتایا کہ اس کی غیر شادی شدہ بیٹی گھر سے دوائی لینے گئی۔۔۔

 مگر واپس نہ آئی۔ رشتے داروں اور محلے داروں میں تلاش کے باوجود سراغ نہ ملا جس پر خدشہ ہے کہ نامعلوم ملزموں نے بیٹی کو اغوا کر لیا ہے ۔دوسری جانب ممتاز آباد پولیس کو غلام رسول نے بیان دیا کہ اس کا بیٹا مزمل کمپیوٹر کلاس کے لئے گھر سے گیا لیکن شام تک واپس نہ آیا۔

 

