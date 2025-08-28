پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائی، متعدد گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں مختلف کارروائیوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کرکے مقدمات درج کرلئے ۔ چہلیک پولیس نے ریاست علی سے520 گرام چرس، قطب پور پولیس نے اکبر سے 1100 گرام ہیروئن اور۔۔۔
زبیر شاہ سے 100 گرام چرس برآمد کی۔ ممتاز آباد پولیس نے آصف سے 10 لٹر شراب، مخدوم رشید پولیس نے وسیم عباس سے 1200 گرام چرس اور بستی ملوک پولیس نے مشتاق سے 50 لٹر شراب برآمد کی۔ سٹی شجاع آباد پولیس نے اکبر سے 140 گرام آئس اور جاوید عرف کالا سے 120 گرام آئس، گلگشت پولیس نے کامران سے 10 لٹر شراب جبکہ صدر پولیس نے اختر سے 500 گرام اور اظہر سے 520 گرام چرس برآمد کرلی۔