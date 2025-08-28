صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قطب پور پولیس کی کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار

  • ملتان
قطب پور پولیس کی کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ قطب پور نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش اکبر کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی محلہ غلام آباد گلی نمبر 3 میں کی گئی جہاں ایس ایچ او تھانہ قطب پور محمد حنیف گجر نے۔۔۔

 اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد عامر رشید اور اپنی ٹیم کے ہمراہ گشت کے دوران چھاپہ مارا۔پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے ایک کلوگرام سے زائد ہیروئن برآمد کی گئی ہے ۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ گرفتار ملزم عرصہ دراز سے منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث تھا اور علاقے میں منشیات سپلائی کرتا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آنیوالے دنوں میں آٹے کی قلت، قیمت بڑھنے کاخدشہ

سیلاب ،محکمہ صحت و آبادی کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ

سپورٹس کمپلیکس :لان اور جاگنگ ایریا کو بہتر بنانے کی ہدایت

پرائم ہیلتھ کیئر ہسپتال جوہر ٹاؤن ایک مثالی ادارہ :جہاں آرا وٹو

اوپن یونیورسٹی نے نیا ڈگری پروگرام متعارف کرادیا

واسا کی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے ہنگامی حکمت عملی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن