قطب پور پولیس کی کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ قطب پور نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش اکبر کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی محلہ غلام آباد گلی نمبر 3 میں کی گئی جہاں ایس ایچ او تھانہ قطب پور محمد حنیف گجر نے۔۔۔
اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد عامر رشید اور اپنی ٹیم کے ہمراہ گشت کے دوران چھاپہ مارا۔پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے ایک کلوگرام سے زائد ہیروئن برآمد کی گئی ہے ۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ گرفتار ملزم عرصہ دراز سے منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث تھا اور علاقے میں منشیات سپلائی کرتا تھا۔