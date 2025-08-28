صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4 کروڑ 32 لاکھ کی مبینہ کرپشن ،ایم ایس ٹی ایچ کیو شجاع آباد کیخلاف انکوائری شروع

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال شجاع آباد ڈاکٹر حسیب کھوکھر پر چار کروڑ 32 لاکھ روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات پر انکوائری شروع کر دی گئی۔ خفیہ انٹیلی جنس رپورٹ کے۔۔۔

 مطابق ڈاکٹر حسیب نے بطور ڈی ڈی ایچ او شجاع آباد تعیناتی کے دوران 119 اتائیوں سے مبینہ طور پر منتھلی وصول کی۔رپورٹ ڈپٹی کمشنر ملتان کو ارسال کی گئی جس پر سی ای او ہیلتھ نے پروگرام ڈائریکٹر ڈی ایچ ڈی سی کو انکوائری کرکے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی۔ الزامات کے مطابق ڈاکٹر حسیب کھوکھر اپنے فرنٹ مین امیر اختر اور ڈرائیور اسرار کے ذریعے رقوم وصول کرتے رہے ۔

 

