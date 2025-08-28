صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی زیڈ علاقے سے بے ہوش لڑکا برآمد، نشتر منتقل

  • ملتان
بی زیڈ علاقے سے بے ہوش لڑکا برآمد، نشتر منتقل

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ بی زیڈ کے علاقے میں ایک نامعلوم لڑکا بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ پولیس کے مطابق زکریا ٹاؤن گلی نمبر 7 کے رہائشی عمیر طارق نے اطلاع دی کہ گلی میں ایک نامعلوم لڑکا ڈرِپ لگی۔۔۔

 حالت میں بے ہوش پڑا ہے ۔ اطلاع پر پولیس اور ریسکیو 1122 ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ابتدائی معلومات کے مطابق لڑکے کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے ۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں نے فوری طور پر لڑکے کو طبی امداد دیتے ہوئے نشتر ہسپتال منتقل کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مسمار چار دیواری 15دن میں دوبارہ بنانے کا حکم

میلاد النبیؐ پر سکیورٹی،بجلی فراہمی کے انتظامات کی ہدایت

شرجیل میمن کاآئندہ ماہ ڈبل ڈیکر بسیں لانے کااعلان

جماعت اسلامی کے حقو ق کراچی مارچ کی تیاریاں شروع

سندھ حکومت کے تحت 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں

نیپا ہائیڈرنٹ اچانک سربمہر،ٹینکرسروس معطل،شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن