بی زیڈ علاقے سے بے ہوش لڑکا برآمد، نشتر منتقل
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ بی زیڈ کے علاقے میں ایک نامعلوم لڑکا بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ پولیس کے مطابق زکریا ٹاؤن گلی نمبر 7 کے رہائشی عمیر طارق نے اطلاع دی کہ گلی میں ایک نامعلوم لڑکا ڈرِپ لگی۔۔۔
حالت میں بے ہوش پڑا ہے ۔ اطلاع پر پولیس اور ریسکیو 1122 ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ابتدائی معلومات کے مطابق لڑکے کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے ۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں نے فوری طور پر لڑکے کو طبی امداد دیتے ہوئے نشتر ہسپتال منتقل کر دیا۔