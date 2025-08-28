اساتذہ کی پرموشن اب ٹیچرز سرٹیفکیشن سے مشروط
ملتان (خصوصی رپورٹر)حکومت نے اساتذہ کی ترقی کو \"ٹیچرز سرٹیفکیشن\" سے مشروط کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ حکام کے مطابق اگلے تین برس میں بین الاقوامی معیار کا سرٹیفکیشن پروگرام شروع کیا جائے گا۔۔۔
، جس کے تحت اساتذہ صرف ڈگری یافتہ نہیں بلکہ عالمی معیار پر مستند بھی قرار پائیں گے ۔تفصیلات کے مطابق ٹیچرز سرٹیفکیشن برٹش کونسل، جائیکا اور ورلڈ بینک کی مشاورت سے تیار کیا جارہا ہے ۔ اس کا مقصد اساتذہ کی تدریسی صلاحیتیں نکھارنا، جدید طریقہ تدریس اپنانا اور عالمی سطح پر قابل اعتماد حیثیت دلانا ہے ۔ صرف تعلیمی کارکردگی نہیں بلکہ بچوں سے رویہ اور مسلسل سیکھنے کی اہلیت بھی اس معیار کا حصہ ہوگی۔سیکرٹری سکول ایجوکیشن خالد نذیر وٹو نے بتایا کہ سرٹیفکیشن پر قانون سازی کے لئے آئندہ ہفتے کانفرنس ہوگی اور کابینہ سے باقاعدہ منظوری لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام اساتذہ کے لئے سرٹیفکیشن لازمی ہوگا، اسی کے بعد ترقی اور ڈیپوٹیشن ممکن ہوگی۔حکام کا کہنا ہے کہ سرٹیفائیڈ اساتذہ دنیا کے کسی بھی ملک میں پڑھانے کے اہل ہوں گے ، جس سے پاکستانی اساتذہ کو عالمی سطح پر باوقار مقام ملے گا۔