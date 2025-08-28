آم کی برآمدات میں اضافے کیلئے سرٹیفکیشن ناگزیر،عظیم خان
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان ہارٹی کلچر ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کے زیر اہتمام آم کی برآمدات کے فروغ اور عالمی معیارات سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے آگاہی سیشن ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقد ہوا۔۔۔۔
تقریب میں کاشتکاروں، برآمدکنندگان اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔سیشن کے کلیدی مقرر ڈاکٹر ایم عظیم خان نے کہا کہ پاکستانی آم اپنی لذت اور خوشبو کے باعث دنیا میں منفرد پہچان رکھتا ہے لیکن اعلیٰ منڈیوں تک رسائی کے لئے صرف ذائقہ کافی نہیں بلکہ GlobalGAP، HACCP اور ISO22000 جیسے سرٹیفکیشنز ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور پروسیسنگ اپنانے سے آم کو پریمیم قیمت اور عالمی سطح پر بہتر مقام حاصل ہوگا۔ڈاکٹر عظیم خان نے بتایا کہ PHDEC کے 12 سے 13 منصوبے ویلیو ایڈیشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کھجور اور دیگر زرعی مصنوعات کی پیداوار زیادہ ہے مگر ویلیو ایڈیشن بیرون ملک ہوتا ہے ، اس خلا کو جدید سہولیات کے ذریعے پورا کرنا ضروری ہے ۔ ان کے مطابق آم کی بیکنگ (Bagging) اور پروسیسنگ کے جدید طریقوں سے جاپان سمیت بڑی منڈیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔