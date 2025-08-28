صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آم کی برآمدات میں اضافے کیلئے سرٹیفکیشن ناگزیر،عظیم خان

  • ملتان
آم کی برآمدات میں اضافے کیلئے سرٹیفکیشن ناگزیر،عظیم خان

ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان ہارٹی کلچر ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کے زیر اہتمام آم کی برآمدات کے فروغ اور عالمی معیارات سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے آگاہی سیشن ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقد ہوا۔۔۔۔

 تقریب میں کاشتکاروں، برآمدکنندگان اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔سیشن کے کلیدی مقرر ڈاکٹر ایم عظیم خان نے کہا کہ پاکستانی آم اپنی لذت اور خوشبو کے باعث دنیا میں منفرد پہچان رکھتا ہے لیکن اعلیٰ منڈیوں تک رسائی کے لئے صرف ذائقہ کافی نہیں بلکہ GlobalGAP، HACCP اور ISO22000 جیسے سرٹیفکیشنز ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور پروسیسنگ اپنانے سے آم کو پریمیم قیمت اور عالمی سطح پر بہتر مقام حاصل ہوگا۔ڈاکٹر عظیم خان نے بتایا کہ PHDEC کے 12 سے 13 منصوبے ویلیو ایڈیشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کھجور اور دیگر زرعی مصنوعات کی پیداوار زیادہ ہے مگر ویلیو ایڈیشن بیرون ملک ہوتا ہے ، اس خلا کو جدید سہولیات کے ذریعے پورا کرنا ضروری ہے ۔ ان کے مطابق آم کی بیکنگ (Bagging) اور پروسیسنگ کے جدید طریقوں سے جاپان سمیت بڑی منڈیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مسمار چار دیواری 15دن میں دوبارہ بنانے کا حکم

میلاد النبیؐ پر سکیورٹی،بجلی فراہمی کے انتظامات کی ہدایت

شرجیل میمن کاآئندہ ماہ ڈبل ڈیکر بسیں لانے کااعلان

جماعت اسلامی کے حقو ق کراچی مارچ کی تیاریاں شروع

سندھ حکومت کے تحت 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں

نیپا ہائیڈرنٹ اچانک سربمہر،ٹینکرسروس معطل،شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن