دریاؤں اور نہروں میں نہانے پر پابندی، دفعہ 144 نافذ

  • ملتان
وہاڑی،گگومنڈی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی ،نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے انسانی جانوں کے تحفظ کے پیش نظر ضلع بھر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اس دوران دریائے ستلج کے۔۔۔

 ہیڈ اسلام اور ہیڈ سائفن میلسی پر تمام تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نہروں اور دریاؤں میں نہانے ، تیراکی اور ٹیوب سوئمنگ پر مکمل پابندی ہوگی۔محکمہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ پابندی فوری طور پر نافذ العمل ہے جو 26 ستمبر تک مؤثر رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

