سیلابی صورتحال کنٹرول میں، متاثرین کیلئے خیمہ بستیاں قائم
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں میڈیا ٹاک کا انعقاد ہوا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان نے میڈیا کو سیلابی صورتحال اور ضلعی انتظامیہ کے اقدامات سے آگاہ کیا۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ عوام کو درست اور مستند معلومات پہنچانے میں میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام پر پانی کا بہاؤ 54 ہزار 756 کیوسک جبکہ ہیڈ سائفن پر 45 ہزار 175 کیوسک ہے ۔ سیلابی صورت حال سے نمٹنے کے لئے 13 فلڈ ریلیف کیمپس، محکمہ صحت اور لائیو اسٹاک کے 11، 11 کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ اب تک 23 مواضعات اور 37 ہزار 800 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 20 ہزار ایکڑ زرعی رقبہ زیرآب آچکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ 8 ہزار 124 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور 2 ہزار 38 جانوروں کو ریسکیو کیا گیا۔ 18 ریسکیو ٹیمیں اور 18 کشتیاں متاثرین کی منتقلی میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 550 خیمے لگائے گئے ہیں جبکہ خوراک اور جانوروں کے چارے کا انتظام بھی کیا گیا ہے ۔بابر سلیمان نے مزید کہا کہ دریائے ستلج میں پانی کی آمد کے حوالے سے اعلانات کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ بروقت محفوظ مقامات پر منتقل ہوسکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام محکمے ، مشینری اور افرادی قوت ہمہ وقت الرٹ ہیں اور ضلعی کنٹرول میں آنے والی ہر صورت حال پر فوری ردعمل دیا جا رہا ہے ۔