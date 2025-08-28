صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں جشن میلادالنبیؐ کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) عید میلادالنبیؐ کی آمد کے سلسلے میں شہر بھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سنگلانوالہ چوک، گپی چوک اور پرانی سبزی منڈی کے قریب لگے ۔۔۔

سٹالوں پر سجاوٹی سامان کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش دیکھا جا رہا ہے جبکہ گھروں اور کمرشل عمارتوں کی سجاوٹ کا عمل بھی جاری ہے ۔شہریوں کی جانب سے گھروں کے ساتھ ساتھ گلیوں اور بازاروں کو سجانے کے لیے بھرپور انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چراغاں، سبز جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے علاقے سجائے جا رہے ہیں۔ بچے بھی پہاڑیاں بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔علاوہ ازیں شہری بڑی تعداد میں عید میلادالنبیؐ کے موقع پر محافل میلاد کے انعقاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ مختلف مساجد، گھروں اور مدارس میں محافل کے پروگرام طے پا رہے ہیں۔

 

