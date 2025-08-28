تحصیل ہسپتال جہانیاں میں سہولتوں کا فقدان،مریض دربدر
جہانیاں (نمائندہ دنیا)تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جہانیاں میں علاج معالجے کی سہولیات کا شدید فقدان ہے ۔ شوگر، بلڈ پریشر، بخار اور کھانسی سمیت دیگر بیماریوں کی ادویات نایاب ہیں جبکہ میڈیکل ٹیسٹ بھی مریضوں کو بازار سے کرانے پڑتے ہیں۔۔۔۔
مفت ادویات کے نام پر شناختی کارڈ انٹری کے باوجود مریض پرچیاں اٹھائے مہنگی دوائیں پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے خریدنے پر مجبور ہیں۔شہریوں کے مطابق ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں مخصوص میڈیکل سٹور کا عملہ مستقل موجود رہتا ہے جو ڈاکٹر کے کہنے پر مریضوں کو ساتھ لے جا کر بازار سے مہنگی ادویات خریدکراتا ہے ،ہسپتال کا عملہ مریضوں کے لیے سہولت بننے کے بجائے وبال جان بن چکا ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت کے باوجود ٹی ایچ کیو ہسپتال جہانیاں میں مبینہ طور پر سرکاری ادویات کی خوردبرد جاری ہے ۔ سی ای او ہیلتھ خانیوال و دیگر افسر صورت حال چیک کرنے کے بجائے دفاتر تک محدود ہیں جبکہ بالا حکام کو ’’سب اوکے ‘‘کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے ۔جہانیاں کے رہائشیوں محمد مقبول، محمد اظہر، محمد شہباز، سلیم اور دیگر نے وفاقی محتسب پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری صحت کو درخواست ارسال کرتے ہوئے کہا کہ نااہل افسروں کے باعث مریض علاج سے محروم ہیں،فوری نوٹس لیکر ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ہسپتال انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔