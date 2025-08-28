پیپلز پارٹی آج بھی روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے پر قائم،راشد اکرام
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پیپلز پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری شیخ راشد اکرام نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بیانیہ بدلنے کا مشورہ دینے والوں سے سوال ہے کہ کیا ملک کے مسائل بدل گئے ہیں۔۔۔
؟ آج بھی عوام کی بڑی تعداد روٹی، کپڑا اور مکان کے مسائل سے دوچار ہے ۔انہوں نے کہا کہ 77 سال میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی، ن لیگ اور آمریت کی حکومتوں کا موازنہ سب کے سامنے ہے ۔ پیپلز پارٹی آج بھی اپنے وعدے پورے کرنے کی راہ پر گامزن ہے ، سندھ میں ضرورت مندوں کو مالکانہ حقوق پر مکانات دیے گئے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے عوام کو سہولت فراہم کی جارہی ہے ۔ شیخ راشد اکرام نے کہا کہ پارٹی آج بھی اپنے نعرے ’’روٹی، کپڑا اور مکان‘‘پر ڈٹی ہوئی ہے ۔