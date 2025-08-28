عید میلادالنبیؐ شایان شان طریقے سے منائی جائیگی، وسیم احمد
میلسی (نامہ نگار)معروف تاجر اور بانی چیئرمین مرکزی تنظیم انجمن تاجران وسیم احمد شیخ نے کہا ہے کہ میلسی میں جشن عید میلادالنبیؐ کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ؐ کی ولادت باسعادت کو 12 ربیع الاول کے موقع پر 1500 سال مکمل ہو جائیں گے ۔ حضور اکرمؐ سے ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبت ہے اور ناموس رسالتؐ کا تحفظ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ۔وسیم احمد شیخ نے کہا کہ آپ ؐکے اسوہ ٔحسنہ پر عمل کرکے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ۔ رسول اکرمؐ نے ہمیں امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔