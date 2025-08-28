صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے ستلج میں طغیانی سے بورے والا کے نواحی علاقے متاثر

  • ملتان
دریائے ستلج میں طغیانی سے بورے والا کے نواحی علاقے متاثر

بورے والا (سٹی رپورٹر)دریائے ستلج میں شدید طغیانی نے بورے والا کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ موضع سلدیرا کے قریب آرائیاں والا حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل ہوگیا ۔۔۔

جن میں لکھا سلدیرا، میاں پور، مڑھر اور بستی آرائیاں شامل ہیں،سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں اور درجنوں خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوگئے ۔ مقامی کسان اور نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت بند کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پانی کا ایک بڑا ریلا موضع جملیرا کے ملحقہ علاقوں میں بھی داخل ہواجہاں 90 ہزار کیوسک پانی نے کئی بستیوں اور بندوں کو بہا دیا۔پانچ ہزار سے زائد افراد نے محفوظ مقامات پر پناہ لے لی جبکہ ریسکیو ٹیموں نے اب تک 1500 افراد اور سینکڑوں مویشیوں کو کامیابی سے نکالا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس افسر متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راوی کے اطراف ’’ روڈا‘‘ حفاظتی بند ڈیزائن کر رہا ، وزیرمواصلات

ایف بی آر کے زیر اہتمام آ ئی سی سی آ ئی میں ٹیکس آگاہی سیشن

سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ، ایمرجنسی آپریشن سینٹربنانیکی منظوری

گوادر پورٹ کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا ئیگا ،وزیر بحری امور

ڈینگی خاتمہ کیلئے مو ٔثر اقدامات یقینی بنا ئے جا ئیں ،ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی:فوت شدہ 24 اساتذہ کے ورثا کیلئے مالی امداد منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن