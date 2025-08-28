دریائے ستلج میں طغیانی سے بورے والا کے نواحی علاقے متاثر
بورے والا (سٹی رپورٹر)دریائے ستلج میں شدید طغیانی نے بورے والا کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ موضع سلدیرا کے قریب آرائیاں والا حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل ہوگیا ۔۔۔
جن میں لکھا سلدیرا، میاں پور، مڑھر اور بستی آرائیاں شامل ہیں،سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں اور درجنوں خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوگئے ۔ مقامی کسان اور نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت بند کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پانی کا ایک بڑا ریلا موضع جملیرا کے ملحقہ علاقوں میں بھی داخل ہواجہاں 90 ہزار کیوسک پانی نے کئی بستیوں اور بندوں کو بہا دیا۔پانچ ہزار سے زائد افراد نے محفوظ مقامات پر پناہ لے لی جبکہ ریسکیو ٹیموں نے اب تک 1500 افراد اور سینکڑوں مویشیوں کو کامیابی سے نکالا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس افسر متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔