میلسی میں ٹرانسفارمر جلنے سے علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا

  ملتان
میلسی میں ٹرانسفارمر جلنے سے علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا

میلسی (نامہ نگار) میپکو فرسٹ سب ڈویژن میلسی سائفن فیڈر موضع کنڈ عظیم غوث پور کا 50 کے وی اے ٹرانسفارمر جل جانے سے مکمل آبادی اندھیرے میں ڈوب گئی اور مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔

۔اہل علاقہ کے مطابق ایس ڈی او اور لائن سپرنٹنڈنٹ کو اطلاع دینے کے باوجود بجلی بحال نہ ہوسکی۔دوسری طرف مہر بشیر احمد آرائیں نے بتایا ہے کہ موضع کنڈ عظیم کے قریب دریائے ستلج کا بند ٹوٹ گیا ہے جس کے بعد مساجد میں اعلانات کے ذریعے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کی جارہی ہے ۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ نشیبی علاقے زیر آب آسکتے ہیں۔

 

