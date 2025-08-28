صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن کا جہانیاں کے سکولوں کا دورہ

  • ملتان
جہانیاں (نمائندہ دنیا) ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب خواجہ مظہر الحق نے جہانیاں کے سرکاری سکولوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ٹھٹھہ صادق آباد میں انتظامی امور کا جائزہ لیا اور۔۔۔

 ہیڈ ماسٹر سے خصوصی میٹنگ کی۔ اس موقع پر سکول کا ریکارڈ، فرنیچر، اساتذہ کی حاضری اور بچوں کی تعداد چیک کی گئی۔بعد ازاں رانا نوید اسلم ندیم اور راؤ محمد افضال کی درخواست پر انہوں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول چک نمبر 135/10R قدیم کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران پرنسپل رانا محمد اعظم نے انہیں کلاس رومز کا وزٹ کروایا اور سکول کے ریکارڈ سمیت تدریسی مسائل سے آگاہ کیا۔ اساتذہ اور فرنیچر کی کمی خاص طور پر بورڈ امتحانات میں درپیش مسائل پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن نے موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی تاکہ طلبہ کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ ان کے ہمراہ قرۃ العین ایجوکیشن سیکرٹریٹ، محمد سلیم اختر ڈپٹی ڈی ای او جہانیاں (مردانہ)، نمرہ ڈپٹی ڈی ای او جہانیاں (زنانہ )، محمد افتخار سرکل انچارج ایجوکیشن جہانیاں اور ساجد گل سرکل انچارج ایجوکیشن ٹھٹھہ صادق آباد بھی موجود تھے ۔

 

