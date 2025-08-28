تین وارداتیں، لاکھوں کا سامان،موٹرسائیکل چوری
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) کوٹ ادو میں تین مختلف چوری کی وارداتوں میں شہری اور سرکاری ادارے لاکھوں روپے کے نقصان کا شکار ہوئے ۔پہلا واقعہ تھانہ سٹی کوٹ ادو کی ۔۔۔
حدود وارڈ نمبر 14 ڈی میں پیش آیا۔محمد جمیل نے بتایا کہ انہوں نے موٹر سائیکل 70 سی ڈی گھر کے باہر کھڑی کی، واپس آنے پر معلوم ہوا کہ چور موٹر سائیکل مالیتی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے چوری کرکے فرار ہو گئے ۔دوسرا واقعہ چک نمبر 530 میں ہوا جہاں ولایت احمد کے کھیت سے ٹیوب ویل کا پائپ، آہنی سپرے ٹینکی، کھاد آدھی بوری، چار لٹر سپرے ودیگر زرعی اوزار مالیتی ایک لاکھ ستاون ہزار روپے چوری ہو گئے ۔تیسرا واقعہ موضع طلائی چندھرڑ میں پیش آیا، جہاں سکول کے مین گیٹ کو توڑ کر چور بجلی کی تار، لوہے کا دروازہ، پانی کی ٹینکی، پانچ ٹوٹیاں، سکول کا سائن بورڈ، لکڑی والا بنچ اور پانی کی موٹر کا فلیکس وال سمیت 37 ہزار روپے مالیت کا سامان لے گئے ۔