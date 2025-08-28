مظفرگڑھ اراضی ریکارڈ سنٹر میں جعلی انتقالات بے نقاب
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد بھٹی نے شاہجمال کے مواضعات بستی عاربی اور ملاو کوریہ میں جعلی انتقالات کی انکوائری مکمل کرلی۔۔۔۔
انکوائری میں انکشاف ہوا کہ مظفرگڑھ اراضی ریکارڈ سنٹر میں مالک اراضی کے بغیر انتقالات منظور اور تصدیق کئے گئے ۔ یہ انتقالات نائب تحصیلدار غلام شبیر کے لاگ ان سے درج دکھائے گئے جبکہ ریونیو آفیسر لاعلم تھے ۔انکوائری رپورٹ کے مطابق 23 اگست کو انتقال نمبر 1568 اور 2593 ایس سی او گل زمان نے دفتر اوقات کے بعد ریونیو آفیسر کے لاگ ان سے درج کئے ۔ متاثرہ مالکان غلام فرید اور غلام سرور نے واضح بیان دیا کہ انہوں نے اپنی اراضی کبھی فروخت نہیں کی اور نہ ہی کسی انتقال پر بیان دیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے دونوں انتقالات کو جعلی قرار دیتے ہوئے خارج کردیا اور متعلقہ رقبے پر حکم امتناعی جاری کیا۔ ایس سی او گل زمان کو قصوروار ٹھہرا کر پی ایل آر اے لاہور کو اس کی معطلی کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے ۔مزید برآں اے ڈی ایل آر اور ڈی ایس سی آئی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگلی انکوائری سماعت تک مکمل ریکارڈ، لاگ ان تفصیلات اور ٹیکنیکل رپورٹس پیش کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ جعل سازی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس معاملے میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔