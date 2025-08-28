شجاع آبادکے مقام پر دریائے چناب میں سیلاب کا خدشہ
سکندرآباد (نامہ نگار) حالیہبارشوں اور بھارتی آبی جارحیت کے باعث دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ۔ ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز میں شجاع آباد کے مقام سے۔۔۔
سات سے آٹھ لاکھ کیوسک کا ریلہ گزرنے کا امکان ہے ، جس سے شجاع آباد سٹی سمیت درجنوں مواضعات زیر آب آ سکتے ہیں۔سیلابی صورتحال کے پیش نظر تحصیل اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تاحال کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ ہونے پر شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے ۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی۔تفصیلات کے مطابق اگر دریائے چناب میں بڑے ریلے کا گزر ہوا تو شجاع آباد سٹی کے علاوہ شاہ پور، بلے واہن، کچی جئی، حاجی پور، مزراپور، خان پور جئی، شیر پور، موچی پورہ، طاہر پور، پونٹہ، سومن مائڑہ اور ڈھوندو سمیت متعدد علاقے شدید متاثر ہوں گے ۔ ان علاقوں کی لاکھوں آبادی کو نہ صرف مالی نقصان بلکہ زندگی کے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر حفاظتی بند مضبوط کیے جائیں، متاثرہ آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے انتظامات کیے جائیں اور ہنگامی بنیادوں پر سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کے جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے ۔