کہروڑپکا میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، عوام شدید پریشان
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) شہر میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ دن اور رات کے 24 گھنٹے میں صرف ایک گھنٹہ گیس فراہم کی جاتی ہے جس سے کھانے پکانے کا نظام درہم برہم ہوگیا ہے ۔۔۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کے باعث غریب عوام بازار سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ مریضوں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے ۔ انہوں نے ارباب اختیار اور وزیر مملکت برائے توانائی عبدالرحمٰن کانجو سے مطالبہ کیا کہ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ ختم کی جائے اور فراہمی کا دورانیہ بڑھایا جائے ۔