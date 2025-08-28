صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخالفین کی گھر میں گھس کر فائرنگ،قتل کی دھمکیاں

  • ملتان
مخالفین کی گھر میں گھس کر فائرنگ،قتل کی دھمکیاں

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) چکن نمبر 143 کے رہائشی عظیم بخش نے پولیس کو بتایا کہ اس کے مخالفین سعید اللہ، محمد جاوید اقبال، غلام شبیر اور دیگر 3 نامعلوم مسلح افراد نے۔۔۔

 اس کے گھر میں داخل ہو کر ہوائی فائرنگ کی اور اسے اور اس کے بیٹوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے گھر کی خواتین کو ہراساں کیا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے ، ساتھ ہی دھمکیاں دی کہ مقدمہ واپس نہ لیا گیا تو انہیں جان سے مار دیا جائے گا۔عظیم بخش کے مطابق ملزموں کے خلاف پہلے بھی مقدمات درج تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دنیا کی نشاندہی پر ایکشن ، سٹریٹ لائٹس کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا میں ’’انسدادِ گداگری آگاہی نمائش‘‘ کا انعقاد

آر پی او کی کھلی کچہری ،ریجن بھر سے شہریوں کی شرکت

میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے عملے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کا مائنز ریسکیو اسٹیشن مکڑوال کا دور ہ

چائنا فیلوشپ پروگرام پر پہلے بریفنگ سیشن کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن