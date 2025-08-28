مخالفین کی گھر میں گھس کر فائرنگ،قتل کی دھمکیاں
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) چکن نمبر 143 کے رہائشی عظیم بخش نے پولیس کو بتایا کہ اس کے مخالفین سعید اللہ، محمد جاوید اقبال، غلام شبیر اور دیگر 3 نامعلوم مسلح افراد نے۔۔۔
اس کے گھر میں داخل ہو کر ہوائی فائرنگ کی اور اسے اور اس کے بیٹوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے گھر کی خواتین کو ہراساں کیا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے ، ساتھ ہی دھمکیاں دی کہ مقدمہ واپس نہ لیا گیا تو انہیں جان سے مار دیا جائے گا۔عظیم بخش کے مطابق ملزموں کے خلاف پہلے بھی مقدمات درج تھے۔