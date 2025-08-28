وارداتیں، شہری نقدی، طلائی زیورات،موٹرسائیکلوں سے محروم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا، مختلف علاقوں میں چھ وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات اور۔۔۔
موٹرسائیکلوں سے محروم ہوگئے ۔تھانہ کہنہ کے علاقے یو کے بابا ہوٹل کے قریب دو موٹرسائیکل سوار ڈاکو کاشف سے ڈیڑھ لاکھ روپے اور موبائل فون گن پوائنٹ پر لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ بستی موچی والا میں چور کریانہ شاپ کے تالے توڑ کر 27 ہزار روپے نقدی اور ایک لاکھ روپے مالیت کا سامان چرا لے گئے ۔تھانہ 12 میل کے علاقے ریسٹ ہاؤس کے قریب تین مسلح افراد نے محنت کش غلام علی کو مزاحمت پر تشدد کا نشانہ بنایا اور 57 ہزار روپے نقدی و موبائل فون چھین لیا۔ جہانیاں میں راشد کے گھر سے موٹر سائیکل جبکہ تھانہ کچا کھوہ کے علاقے 6/9R اور 19/9R میں خضر حیات اور غلام شبیر کے گھروں سے موٹر سائیکل، 50 ہزار روپے نقدی اور زیورات چوری کر لیے گئے ۔مخدوم پور کے علاقے 14 نائن باٹیاں والا میں سابق چیئرمین اکرم باری کے گھر رات کی تاریکی میں چور گھس گئے اور تین لاکھ روپے نقدی، پانچ تولے سونا اور قیمتی سامان چرا کر لے گئے ۔متعلقہ تھانوں نے مقدمات درج کرلیے ہیں۔ شہریوں نے آر پی او ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پایا جائے اور مال مسروقہ برآمد کیا جائے ۔