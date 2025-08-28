ڈی سی خانیوال کا سیلابی صورتحال کاجائزہ،متاثرہ علاقوں کا دورہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اے ڈی سی آر خالد عباس۔۔۔
، اے ڈی سی جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم سمیت دیگر افسران شریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ مکمل الرٹ رہیں اور فوری طور پر فلڈ ریلیف کیمپس قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں، بستر، خوراک، واش رومز اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ محکمہ لائیو سٹاک کو ہدایت کی گئی کہ جانوروں کی ویکسی نیشن اور علاج معالجہ یقینی بنایا جائے جبکہ ریسکیو 1122 بہتر سہولیات سے آراستہ کیمپس قائم کرے ۔دریں اثنا ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کے ہمراہ پل سرگانہ، کبیروالا کا دورہ کیا۔ انہوں نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اور متاثرین کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اے ڈی سی آر خالد عباس، اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت، ڈاکٹر اعجاز انجم اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔