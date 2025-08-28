جماعت اسلامی نفاذ شریعت کیلئے کوشاں: عمر حیات،توصیف غوری
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) جماعت اسلامی ہمیشہ سے اسلامی نظام کی حامی اور خدمت انسانی کے جذبے کے تحت سرگرم رہی ہے ۔ یہ بات تحصیل امیر نواب عمر حیات اور سٹی امیر توصیف احمد غوری نے۔۔۔
جماعت اسلامی کے 85 ویں یوم تاسیس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سمیت دیگر اداروں کے ذریعے عوامی خدمت کا عمل جاری ہے ۔ جماعت اسلامی شریعت کے نفاذ اور انسانی خدمت کے جذبے کے ساتھ جدوجہد کرتی رہے گی۔ اس موقع پر اسماعیل غوری، تیمور، سردار محمد کھنڈ سمیت دیگر کارکن بھی موجود تھے ۔