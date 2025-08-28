بھیک مانگنا سماجی برائی، زکوٰۃ آفس وہاڑی کی آگاہی مہم شروع
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) بھیک کی لعنت کے خاتمے کے لیے ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفس میں خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر مبشر حسین نے کی۔۔۔
انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھیک مانگنا نہ صرف غربت کی علامت ہے بلکہ ایک منظم سماجی برائی ہے جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کررہی ہے ۔ بھیک دینے سے یہ لعنت مزید پھیلتی ہے جبکہ حقیقی مستحقین اکثر محروم رہ جاتے ہیں۔ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر نے کہا کہ زکوٰۃ کا مقصد مستحقین کو عزت و وقار کے ساتھ سہارا دینا ہے تاکہ وہ خود کفیل اور باعزت شہری بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے صرف حکومتی ادارے نہیں بلکہ عوام، علما اور تعلیمی ادارے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔اجلاس میں اعلان کیا گیا کہ بھیک کے خلاف جامع آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں شہر کے اہم مقامات، تعلیمی اداروں اور عوامی مراکز پر بینرز اور آگاہی پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں، جن پر ’’بھیک دینا نہیں، روزگار دینا نیکی ہے ‘‘ اور ’’قومیں بھیک سے نہیں، محنت سے بنتی ہیں‘‘جیسے مؤثر نعرے درج ہیں۔مبشر حسین نے اسٹاف کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اس پیغام کو عام کریں اور عوام کو باور کرائیں کہ بھیک دینا کسی کی مدد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم رسمی کارروائی نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے ، جس میں ہر طبقہ شامل ہوگا۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ مشترکہ کوششوں سے بھیک کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔