جماعت اسلامی محض سیاسی نہیں بلکہ انسانی فلاح و انصاف کی تحریک
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)جماعت اسلامی کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر وہاڑی میں پر وقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی جنوبی پنجاب ولید ناصر چودھری، امیر ضلع وہاڑی چودھری طارق محمود، سابق ضلعی امراء حاجی محمد طفیل وڑائچ۔۔۔
، سید جاوید حسین شاہ، صدر یوتھ ونگ علی وقاص ہنجرا اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔مقررین نے کہا کہ 26 اگست کو قائم ہونے والی جماعت اسلامی کا مقصد صرف سیاست نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر جدوجہد ہے جس کا ہدف انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ڈھالنا ہے ۔ جماعت اسلامی فرقہ واریت، لسانی و مسلکی تعصب اور شخصیت پرستی سے پاک جماعت ہے ۔ یہ مکمل جمہوری جماعت ہے جہاں امیر اور شوریٰ باقاعدہ انتخاب کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔رہنماؤں نے کہا کہ جماعت اسلامی خدمتِ انسانیت پر یقین رکھتی ہے اور اس سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن اس کی عملی مثال ہے ، جو ملک کی سب سے بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک ہے ۔ ولید ناصر چودھری نے کہا کہ یوم تاسیس کارکنان کے لیے تجدیدِ عہد کا دن ہے ۔ جماعت اسلامی عوامی حقوق کے تحفظ، عدل و انصاف کے قیام اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے پُرامن جدوجہد کر رہی ہے ۔