گگومنڈی نادرا آفس میں ان ٹرینڈ عملہ، شہری مشکلات کا شکار
گگومنڈی (نامہ نگار)نادرا آفس گگومنڈی میں ان ٹرینڈ عملہ تعینات ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مرد و خواتین سمیت کمسن بچے بھی شناختی کارڈ اور دیگر ضروری کاغذات کے ۔۔۔
حصول کے لیے روزانہ آفس کے باہر لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں لیکن انہیں کئی کئی دن خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے ۔شہریوں نے شکایت کی کہ آفس عملہ روزانہ سسٹم کی خرابی کا بہانہ بنا کر درخواست گزاروں کو بار بار چکر لگواتا ہے ۔ بعض افراد ہفتوں جبکہ کئی شہری مہینوں سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ نادرا آفس گگومنڈی میں سفارش کی بنیاد پر ایک جونیئر اہلکار کو انچارج تعینات کیا گیا جس کی وجہ سے تمام مسائل جنم لے رہے ہیں۔شہریوں نے مزید بتایا کہ غیر تربیت یافتہ عملہ کے نامناسب رویے سے آئے روز جھگڑے اور تلخ کلامی کی نوبت آتی ہے جس سے ماحول مزید خراب ہو جاتا ہے ۔ سائلین کا کہنا ہے کہ نادرا جیسا اہم ادارہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مشکلات میں ڈال رہا ہے ۔اہل علاقہ نے وزیراعظم پاکستان، وزارت داخلہ اور ڈائریکٹر جنرل نادرا سے فوری نوٹس لینے اور تربیت یافتہ عملہ تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق مل سکیں اور شناختی دستاویزات کے حصول میں مزید رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔