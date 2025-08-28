صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار اور واک

  ملتان
بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار اور واک

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)محکمہ صحت، بی آئی ایس پی، یونیسف اور قطر چیرٹی کے زیر اہتمام بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں ڈی ایچ ڈی سی ہال میں آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 سیمینار کے مہمانِ خصوصی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر حافظ نعمان چودھری تھے ۔ڈاکٹر فہد وحید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ۔ پیدائش کے بعد فوراً اور ابتدائی چھ ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانا لازمی ہے ، کیونکہ یہ بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا اور قوتِ مدافعت بڑھاتا ہے ۔ مصنوعی دودھ بچوں کی صحت کے لیے مضر اور ملک میں بچوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ ہے ۔دیگر مقررین ڈاکٹر حافظ نعمان حسین چودھری، ڈسٹرکٹ منیجر قطر چیرٹی ڈاکٹر جنید خان اور دیگر نے کہا کہ ماں کا دودھ بچوں کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی نشوونما کے لیے ناگزیر ہے ۔

 

