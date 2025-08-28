بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار اور واک
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)محکمہ صحت، بی آئی ایس پی، یونیسف اور قطر چیرٹی کے زیر اہتمام بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں ڈی ایچ ڈی سی ہال میں آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
سیمینار کے مہمانِ خصوصی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر حافظ نعمان چودھری تھے ۔ڈاکٹر فہد وحید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ۔ پیدائش کے بعد فوراً اور ابتدائی چھ ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانا لازمی ہے ، کیونکہ یہ بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا اور قوتِ مدافعت بڑھاتا ہے ۔ مصنوعی دودھ بچوں کی صحت کے لیے مضر اور ملک میں بچوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ ہے ۔دیگر مقررین ڈاکٹر حافظ نعمان حسین چودھری، ڈسٹرکٹ منیجر قطر چیرٹی ڈاکٹر جنید خان اور دیگر نے کہا کہ ماں کا دودھ بچوں کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی نشوونما کے لیے ناگزیر ہے ۔