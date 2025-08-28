صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی ،ڈی پی او وہاڑی کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل کے ہمراہ ہیڈ اسلام، میاں حاکم اور لکھا بنگلہ کا دورہ کیا اور سیلابی صورتحال و انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔

 انہوں نے ہدایت کی کہ متاثرہ افراد کو مسلسل محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور ریلیف کیمپوں میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر متاثرین کے تحفظ اور ریلیف کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ خیمہ بستیاں قائم ہیں، متاثرین کو خوراک اور جانوروں کے لیے چارہ فراہم کیا جا رہا ہے ۔ تمام محکمے ، مشینری اور افرادی قوت ہمہ وقت متحرک ہیں جبکہ ہنگامی صورت حال کی اطلاع پر فوری ریسپانس کیا جا رہا ہے ۔ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ متاثرین کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے پولیس مکمل معاونت فراہم کر رہی ہے ۔ اس موقع پر اے ڈی سی آر بابر سلیمان، اسسٹنٹ کمشنر احسن ممتاز اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔

 

